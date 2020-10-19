Россиянка бросила малолетних детей на два дня ради пьянки с друзьями

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В приморском Артеме пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат провели два дня в квартире без родителей. Об этом пресс-служба ОМВД России по городу сообщила в понедельник, 19 октября.

По информации полиции, двое детей остались одни дома после того, как отец уехал на заработки во Владивосток, в то время как мать ушла выпивать со знакомыми. Правоохранители узнали об этом и прибыли в квартиру, где пообщались с несовершеннолетними. Мальчик рассказал, что в отсутствие родителей самостоятельно ходил в школу, оставляя сестру одну дома. Уточняется, что до отъезда глава семьи приготовил еду.

Вскоре стражи порядка нашли мать брошенных детей в компании ее друзей. Их застали за распитием спиртного. В настоящее время женщина находится в наркологическом диспансере на реабилитации.

Расследованием случившегося займется городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети были изъяты из семьи, с ними работают педагоги и психологи.

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