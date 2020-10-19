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Бывшая возлюбленная Тимати отменила свадьбу
Фото: instagram.com/aleksa___official

Бывшая возлюбленная Тимати отменила свадьбу

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица и участница «Фабрики звезд» Алекса, вероятно, отменила свадьбу с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Девушка рассказала своим подругам, что торжества не будет, передает Teleprogramma.pro.

Также стало известно, что артистка удалила со своей страницы в социальной сети Instagram все фотографии с избранником. Она оставила только селфи, снимки красивых завтраков и цветов.

Алекса показала поклонникам новое кольцо в своем последнем посте. Однако фанаты заметили, что певица надела его на безымянный палец левой руки. Вероятно, оно не обручальное.

Жених Алексы пока что не удалял совместные снимки в своем Instagram. Поэтому нет точной информации, рассталась ли пара.

Напомним, Тимати и Алекса начали встречаться во время проекта «Фабрика звезд — 4». Они записали ряд совместных песен. Однако их роман продлился недолго.

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певицаТиматисвадьба
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