Регионы России получат почти миллиард рублей на развитие культуры

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Почти миллиард рублей направят в регионы России на реконструкцию и создание культурных учреждений. Об этом пресс-служба правительства сообщила в понедельник, 19 октября.

— Более 989 миллионов рублей будет направлено регионам на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модельных библиотек, — указано в релизе кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что 332 миллиона рублей пойдут на ремонт детских театров в Воронеже, Екатеринбурге, Заречном, Назрани, Саратове и Ульяновске. Более 190 миллионов рублей предоставят на завершение реконструкции Мурманского драматического театра, капремонт Центра культуры в Рузаевке и приспособление здания бывшего кинотеатра «Пионер» под Новосибирский драматический театр.

Помимо этого, 34 субъекта РФ получат 410 миллионов рублей на модельные библиотеки. Еще свыше 56 миллионов рублей направят в Ставропольский край, Татарстан и Чечню для ремонта и строительства домов культуры.

Средства поступят в регионы в течение 2020 года. Работа идет в рамках нацпроекта «Культура».

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