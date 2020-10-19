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Ботаническую улицу в Москве реконструируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Ботаническую улицу в Москве реконструируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ботаническая улицаКарта всех событий

В Москве одобрили проект реконструкции Ботанической улицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что реконструкцию проведут на участке от улицы Академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, протяженность участка составляет 2,93 километра.

На Ботанической улице расширят проезжую часть до 14 метров, организуют парковку вдоль дороги, а также установят новые светофоры и организуют пешеходные переходы. Также проект реконструкции включает благоустройство территории и создание нового велосипедного маршрута, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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реконструкцияблагоустройстоулицы и переулки Москвы
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