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Движение перекрыли на Варшавском шоссе до 1 сентября 2021 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение перекрыли на Варшавском шоссе до 1 сентября 2021 года

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Кировоградская улица, 21к1с2 Карта всех событий

Движение на нескольких участках Варшавского шоссе в Москве ограничили и полностью перекрыли из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Перекрытия и ограничения движения действуют с 12 октября 2020 года по 1 сентября 2021 года на нескольких участках.

Так, с 12 по 30 октября 2020 года остаются в силе ограничения на двух участках. Движение полностью перекрыто на местном проезде в районе дома № 21, корпус 1, строение 1 по улице Кировоградская. Аналогичная ситуация с местным проездом в районе дома № 146б по Варшавскому шоссе.

Частичные ограничения введены на шести участках Варшавского шоссе. По 30 октября таковое будет действовать по местному проезду в районе дома № 144б, корпус 2, строение 2. Также с 12 по 30 октября ограничили проезд от дома № 142, корпуса 2 до дома № 142, корпус 1 и местному проезду в районе дома № 15, строение 2 по улице Кировоградская.

С 30 октября 2020 года по 1 августа 2021 года ограничат движение по дублеру Варшавского шоссе от дома № 150 до дома № 148а. Еще одно перекрытие будет на участке дублера от дома № 144 корпус 1 до дома № 142, корпус 2. Оно будет действовать с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

Также с 1 августа по 1 сентября 2021 года будет введено круглосуточное ограничение на одной из трех полос дублера шоссе в районе дома № 21, корпус 1, строение 2 по улице Кировоградская.

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