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Движение на двух улицах на западе Москвы ограничат до 30 марта
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение на двух улицах на западе Москвы ограничат до 30 марта

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Чоботовская улица, 1 Карта всех событий

Движение автотранспорта на двух улицах в столичном районе Ново-Переделкино будет временно ограничено.

Как уточняет информационный центр транспортного комплекса Москвы, из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничения введут с 12 октября 2020 года по 30 марта 2021 года.

В этот период будет круглосуточно ограничено движение на участке Чоботовской улицы между домами 1 и 6, а также в боковом проезде Боровского шоссе напротив дома 31, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что ограничили движение транспорта в районе пересечения Московской кольцевой автодороги и Волоколамского шоссе.

Читайте также: Движение на участке 1-го Пехотного переулка ограничат с 16 октября

ограничение движенияНово-ПеределкиноМосква
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