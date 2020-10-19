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Назван способ взбить яйца с помощью шуруповерта
Шуруповерт / Фото: youtube.com / Мэд Макс Пауэр

Назван способ взбить яйца с помощью шуруповерта

Захар Чайченко

Общество

Многие сталкивались с ситуацией на кухне, когда бытовая техника ломалась прямо во время готовки. Блендеры и миксеры очень часто выходят из строя, однако в ящике с инструментами им найдется достойная замена.

Для этого вам нужно взять обыкновенный шуруповерт, вставить в него венчик для взбивания, опустить в тару с разбитыми яйцами и начать взбивать, сообщает Пятый канал.

Данное устройство прекрасно заменит сломанный миксер и поможет приготовить вкусный ужин.

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