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Продукты с высокой концентрацией сахара предложили маркировать в России
Фото: pexels.com / Calebe Miranda

Продукты с высокой концентрацией сахара предложили маркировать в России

Юлия Ямпольская

Общество

На упаковках продуктов и напитков с содержанием сахара более пяти граммов на 100 граммов в России могут появиться специальные маркировки. Метка должна быть заметной и занимать не менее 20 процентов от лицевой стороны упаковки. Такое предложение Институт развития правового общества направил главам Минпромторга и Минздрава, пишут «Известия».

Отмечается, что многие товары имеют высокое содержание сахара. Однако производители продуктов часто выдают их за безопасные. Например, на шоколаде или газированных напитках нет предупреждений об их угрозе для детей.

Избыточное употребление сахара может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, а также ожирение, диабет, онкологию и другие. Он ослабляет иммунитет, нарушает здоровье зубов и полости рта, деформирует костную ткань.

Ранее диетолог рассказала, как перестать хотеть съесть сладкое после приема пищи. По мнению специалиста, причиной, по которой человека тянет на сладкое, является обезвоживание организма. Стоит обратить внимание, сколько воды было выпито до начала приема пищи. Либо еда была слишком соленая, либо в ней содержалось большое количество белков или жира.

Читайте также: Названы продукты, которые вызывают преждевременное старение

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