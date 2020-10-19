Блогер разбил лицо девушки об стол во время прямой трансляции

Фото: youtube.com / Hypik — Нарезки Mellstroy

Стример с псевдонимом Mellstroy, настоящее имя которого Андрей Бурим, разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время стрима на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

Девушка начала слегка провоцировать Бурима, однако ничего не предвещало беды. После череды обидных реплик Mellstroy, недовольный словами оппонентки, схватил ее за шею и несколько раз ударил головой об стол, в то время как ее подруги продолжали смотреть в объектив веб-камеры. Затем молодой человек толкнул девушку и отметил, что конфликт ему продолжать не хочется.

Участница эфира Алена Ефремова, ставшая жертвой агрессии Mellstroy, на своей странице в Instagram-аккаунте разместила публикацию, в которой сетует на то, что была избита, и призывает других людей, пострадавших от рук Бурима, подать коллективный иск.

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