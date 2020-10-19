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Пасынок Маши Распутиной признался, что у него 27 детей от разных женщин
Фото: instagram.com/masharasputina_official

Пасынок Маши Распутиной признался, что у него 27 детей от разных женщин

Юлия Ямпольская

Звезды

Пасынок певицы Маши Распутиной Роман Захаров рассказал, что у него 27 детей от разных женщин. Этим он поделился в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Также стало известно, что мужчина сидел в тюрьме. Всему виной его разгульный образ жизни. Захаров отметил, что Распутина стала для него родным человеком.

— Марию я с детства знаю. Она мне всегда нравилась как исполнительница. Я ее как мачеху даже не рассматриваю. Она женщина моего отца. Моя мама, конечно, тяжело переживала расставание с отцом, но мы все живем один раз, — рассказал пасынок певицы.

Захаров сообщил, что по возможности помогает своим детям.

— Они порой обращаются ко мне. Детей было бы больше, но некоторые девушки просят денег на аборт, — признался мужчина.

У Маши Распутиной есть две дочери. От первого брака с продюсером Владимиром Ермаковым, а также от бизнесмена Виктора Захарова.

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