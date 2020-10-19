Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В СК сообщили о возможности «увидеть» лицо человека почти со спины
Фото: moscow.sledcom.ru/

В СК сообщили о возможности «увидеть» лицо человека почти со спины

Захар Чайченко

Общество

Специальные программы помогают Следственному комитету Российской Федерации сделать опознание преступника, даже если он стоит почти спиной к объективу камеры. Об этом рассказал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.

По его словам, существует специальное ПО, которое помогает идентифицировать человека, даже если лицо подозреваемого повернуто на 45 градусов. Также он отметил, что подобных программ существует достаточно много, они функционируют на основе алгоритмов нейросетей и глубинного обучения. Следователь добавил, что эти программы прекрасно помогают разыскной работе при опознании, передает РИА Новости.

Даже если же фото- или видеокамера запечатлела лицо преступника в размытом или нечетком виде, подобная техника помогает улучшить криминалистический снимок.

— Мы детализируем их до такой степени, чтобы увидеть, какой нос у человека, какие глаза, линии губ, волосы, как выглядит его лицо в профиль или анфас, — рассказал Смехнов, признавшись, что данные операции не всегда возможно сделать.

В заключение криминалист сообщил, что в идентификационной технике в основном используются программы европейского или американского производства, так как отечественные аналоги выполняют лишь половину нужных функций.

Читайте также: Уголовное дело возбудили после обнаружения двух тел в столичной квартире

расследованиеСК по Москвеследователи
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Все мнения
О проекте