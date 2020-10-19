В СК сообщили о возможности «увидеть» лицо человека почти со спины

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Специальные программы помогают Следственному комитету Российской Федерации сделать опознание преступника, даже если он стоит почти спиной к объективу камеры. Об этом рассказал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.

По его словам, существует специальное ПО, которое помогает идентифицировать человека, даже если лицо подозреваемого повернуто на 45 градусов. Также он отметил, что подобных программ существует достаточно много, они функционируют на основе алгоритмов нейросетей и глубинного обучения. Следователь добавил, что эти программы прекрасно помогают разыскной работе при опознании, передает РИА Новости.

Даже если же фото- или видеокамера запечатлела лицо преступника в размытом или нечетком виде, подобная техника помогает улучшить криминалистический снимок.

— Мы детализируем их до такой степени, чтобы увидеть, какой нос у человека, какие глаза, линии губ, волосы, как выглядит его лицо в профиль или анфас, — рассказал Смехнов, признавшись, что данные операции не всегда возможно сделать.

В заключение криминалист сообщил, что в идентификационной технике в основном используются программы европейского или американского производства, так как отечественные аналоги выполняют лишь половину нужных функций.

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