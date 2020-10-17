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Уголовное дело возбудили после обнаружения двух тел в столичной квартире
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили после обнаружения двух тел в столичной квартире

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения двух тел на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел на Привольной улице, в одном из жилых домов были найдены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

По предварительной информации, женщина выстрелила в сожителя и покончила с собой.

В настоящее время на месте случившегося работают следователи и криминалисты, они выясняют подробности и обстоятельства трагедии, говорится на официальном сайте СК.

Ранее в Сети сообщалось, что в столичной квартире обнаружили два тела с огнестрельными ранениями в области головы.

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уголовное делоубийствоГСУ СК РФ
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