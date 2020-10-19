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Крым получит около 50 миллиардов рублей для решения проблемы с нехваткой воды
Фото: Анна Быкова

Крым получит около 50 миллиардов рублей для решения проблемы с нехваткой воды

Ростислав Зубков

Финансы

Крым получит примерно 50 миллиардов рублей на улучшение системы водоснабжения. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 19 октября.

В ходе совещаниям со своими заместителями глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин поручил кабмину разобраться с водообеспечением полуострова. Мишустин обратил внимание на важность этого вопроса для местных жителей.

— Нужно сформировать там современную систему водоснабжения, чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем, не опасались возможных отключений, — приводит РИА Новости слова премьера.

Он отметил, что власти разработали комплексный план решения наболевшей проблемы. Он включает в себя 14 мероприятий, в том числе разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капремонт инфраструктуры.

Председатель кабинета министров добавил, что ранее на возведение новых водных объектов, капремонт сетей и разработку скважин уже было выделено почти шесть миллиардов рублей.

— Всего на реализацию плана будет направлено около 50 миллиардов рублей. Большая часть — из федерального бюджета, — уточнил Мишустин.

Он выразил уверенность, что с этой поддержкой Крым сможет получать дополнительную воду в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Это позволит полностью обеспечить жителей полуострова качественным водоснабжением.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

С 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

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