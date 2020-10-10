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Политолог оценил перспективу решения проблемы с водоснабжением Крыма
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Политолог оценил перспективу решения проблемы с водоснабжением Крыма

Оксана Васильева

Общество

Федеральная исполнительная власть Российской Федерации занимается решением вопроса проблемы водоснабжения в Крыму и Севастополе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Дудчак.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, по этому вопросу уже были проведены несколько совещаний. На них Хуснуллин поручил подготовить план мероприятий по обеспечению полуострова водой.

Напомним, с 24 августа в Крыму были введены поэтапные ограничения на подачу воды по графику в Симферополе и 39 селах в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Эти меры нужны для экономии запасов воды.

Как пишет портал «360», ранее 85 процентов потребностей Крыма в воде покрывал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России, Украина в одностороннем порядке прекратила поставку воды. Жители обеспечивали себя водой из естественных водохранилищ, но в последний год они заметно обмелели из-за недостаточного количества осадков. Как сообщают «Невские новости», экстренных запасов воды жителям полуострова может хватить до марта 2021 года, расчет сделан с условием ресурсов из подземных источников.

— Судя по тому, что в разработанном Минэкономразвития плане будет принимать участие Министерство обороны Российской Федерации, можно сделать вывод, что работы закончат вовремя и в полном объеме, — считает политолог и экономист Александр Дудчак.

Ранее RNS сообщал, что Росгидромет собирается искусственно увеличивать количество осадков в Крыму. При этом планируется использовать специальный самолет-метеолабораторию.

Читайте также:Правительство выделит более пяти миллиардов рублей на водоснабжение Крыма

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