Новая автостоянка с ламелями появится во Внукове

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Парковку на 1,7 тысячи мест создадут рядом с аэропортом Внуково. Об этом главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в понедельник, 19 октября.

Машины смогут разместить на пяти этажах. Фасад паркинга украсят материалами из белого цвета.

— Архитектурный облик строения достаточно лаконичный, но с интересными деталями: на первом этаже витражное остекление будет в виде вертикальных полупрозрачных полос, со 2 по 5 этаж фасады украсят прямоугольные ламели, которые придадут зданию легкость, а на юго-восточной стене разместится большой медиаэкран, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Внутри, по его словам, стоянка для автомобилей будет разделена на зоны. Это сделают с помощью разных цветов отделки внутренних помещений.

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