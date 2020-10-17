Парковку на Алтуфьевском шоссе закрыли на ремонт

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 70А Карта всех событий

Парковочное пространство на Алтуфьевском шоссе временно закрыто для автомобилистов в связи с проведением ремонтных работ.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», закрыта парковка по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 70. Ограничения будут действовать до окончания ремонта.

Участников дорожного движения просят планировать свой маршрут с учетом данной информации. Список платных городских парковок доступен на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы», сообщается на официальном сайте «Московский паркинг».

Ранее стало известно, что около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в Москве.

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