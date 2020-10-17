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Парковку на Алтуфьевском шоссе закрыли на ремонт
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Парковку на Алтуфьевском шоссе закрыли на ремонт

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 70А Карта всех событий

Парковочное пространство на Алтуфьевском шоссе временно закрыто для автомобилистов в связи с проведением ремонтных работ.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», закрыта парковка по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 70. Ограничения будут действовать до окончания ремонта.

Участников дорожного движения просят планировать свой маршрут с учетом данной информации. Список платных городских парковок доступен на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы», сообщается на официальном сайте «Московский паркинг».

Ранее стало известно, что около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в Москве.

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Алтуфьевское шоссеМосквапарковка
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