Трансформаторная будка загорелась в Черемушках
В столичном районе Черемушки загорелась трансформаторная будка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по столице в понедельник, 19 октября.
— Пожар в отдельно стоящей трансформаторной будке, площадь возгорания устанавливается, — уточнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало, обстановка на месте происшествия спокойная.
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