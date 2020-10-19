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Трансформаторная будка загорелась в Черемушках
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Трансформаторная будка загорелась в Черемушках

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия

В столичном районе Черемушки загорелась трансформаторная будка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по столице в понедельник, 19 октября.

— Пожар в отдельно стоящей трансформаторной будке, площадь возгорания устанавливается, — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало, обстановка на месте происшествия спокойная.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

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МЧСЧеремушкипожар
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