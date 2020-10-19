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Порядка 11 соцобъектов по реновации построят в Можайском районе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Порядка 11 соцобъектов по реновации построят в Можайском районе Москвы

Вероника Кузьминова

Город

В Можайском районе столицы в рамках программы реновации планируют построить 11 социальных объектов — школ, детских садов и больниц. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в понедельник, 19 октября.

По его словам, проекты планировки территории для жилых кварталов района уже разработаны и утверждены.

— В кварталах 67, 68 и 69 запланировано строительство поликлиники с детским и взрослым отделениями на 750 посещений в смену, школы и детского сада на 550 и 150 мест соответственно, — цитирует Левкина пресс-служба департамента.

По его словам, два детских сада на 150 мест каждый появятся в кварталах 78–80, 107–110. Также построят новый корпус Городской клинической больницы имени Жадкевича. Дополнительно в районе появятся школа искусств, ФОК с бассейном, два детских сада и школа на 650 мест. Левкин уточнил, что программа реновации в Можайском затронет 148 жилых домов.

Читайте также: Новые школы на 850 учеников появятся в районах Южное Бутово и Савеловский

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