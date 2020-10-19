Ограничения дорожного движения введут в трех округах Москвы

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Временные ограничения для транспорта введут на нескольких улицах на юге, востоке и западе Москвы. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

На юге города ограничат движение по улице Дорожная. С 12 октября по 20 ноября там не будут действовать две полосы. На западе Москвы автомобилистов ждут ограничения в районе пересечения МКАД со Сколковским шоссе. С 20 октября до 12 февраля 2021 года там будут поэтапно перекрывать полосы в каждом направлении.

Фото: twitter.com/DtRoad

Еще одно изменение на МКАд ожидается на путепроводе рядом с улицей Молдагуловой. С 15 октября по 15 декабря там не будут работать по одной полосе в каждую сторону.

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