МЧС: Более 95 процентов пожаров в Москве спасатели тушат за пять минут

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 95 процентов пожаров, которые произошли в Москве в 2020 году, были потушены через пять минут после приезда спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что таких результатов удалось добиться благодаря благоустройству парковочных мест и увеличению выделенных полос в столице. В этом году среднее время прибытия сотрудников МЧС на место пожара составляет семь минут, оно сократилось по сравнению с показателем 2019 года.

— Сократилось и время ликвидации пожара. Так, более 95 процентов случаев пожаров были ликвидированы уже через пять минут с момента прибытия пожарных-спасателей, — передает сообщение РИА Новости.

В этом году пожарные спасли 1744 человека, было эвакуировано с мест возгорания около 11 тысяч человек.

В пресс-службе добавили, что подобная динамика является результатом высокого профессионализма и постоянного повышения квалификации сотрудниками МЧС.

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