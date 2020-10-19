Электроснабжение москвичей не было нарушено из-за пожара в трансформаторе

Фото: twitter.com/emercom_press

Россия, Москва, улица Гарибальди, 31к1 Карта всех событий

Энергоснабжение жилых домов и других объектов не было нарушено в результате возгорания в трансформаторной будке в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что пожар произошел в будке, расположенной недалеко от дома № 31 по улице Гарибальди.

— Аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Московский регион» приступили к ремонтным работам. Электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов нарушено не было, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в столичном районе Черемушки в трансформаторной будке произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших не выявлено.

Читайте также: Названа возможная причина пожара в подмосковном торговом центре