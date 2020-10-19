Электроснабжение москвичей не было нарушено из-за пожара в трансформаторе
Энергоснабжение жилых домов и других объектов не было нарушено в результате возгорания в трансформаторной будке в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» в понедельник, 19 октября.
Уточняется, что пожар произошел в будке, расположенной недалеко от дома № 31 по улице Гарибальди.
— Аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Московский регион» приступили к ремонтным работам. Электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов нарушено не было, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в столичном районе Черемушки в трансформаторной будке произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших не выявлено.
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