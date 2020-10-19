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Пожар ликвидировали в трансформаторной будке в Черемушках
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар ликвидировали в трансформаторной будке в Черемушках

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Новочерёмушкинская улицаКарта всех событий

Возгорание в трансформаторной будке на Новочеремушкинской улице в Москве потушили. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что пожар ликвидировали в 12:51, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

— В результате происшествия никто не пострадал, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

Ранее стало известно, что в трансформаторной будке в Черемушках произошло возгорание.

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МЧСЧеремушкипожар
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