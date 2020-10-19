Сергей Собянин открыл станцию Долгопрудная МЦД-1 после реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная после ее реконструкции. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 19 октября.
— Сегодня открывается станция Долгопрудная, новый вокзал. Рядом строятся новые микрорайоны Москвы, слева — большой город Долгопрудный Московской области, — сказал столичный мэр.
Сергей Собянин выразил надежду на то, что совместный проект столицы и Подмосковья позволит большему количеству людей быстро и удобно добираться до Москвы.
Он отметил, что город продолжит закупать новые поезда, а также будет следить за энергообеспечением всего проекта. Глава города уточнил, что проект МЦД реализуется совместно с РЖД и коллегами из Подмосковья.
Сергей Собянин добавил, что в 2020 году будет построено 15 новых станций в рамках проекта МЦД, которые по сути являются первоклассными вокзалами.
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