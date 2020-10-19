В России создан нанобеспилотник для «солдат будущего»
В Санкт-Петербурге компания «Кронштадт» создала нанобеспилотник для снаряжения «солдат будущего». Об этом пресс-служба организации сообщила в понедельник, 19 октября.
— Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 грамм. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки «солдат будущего», — приводит РИА Новости цитату из заявления предприятия.
По словам разработчиков, в ходе испытаний техника смогла преодолеть завалы и разрушенные помещения, а также окна и двери зданий.
Помимо боевого применения, нанобеспилотники могут пригодиться для защиты воздушного пространства над стратегическими объектами, включая, например, электростанции.
В Министерстве обороны РФ рассказали, что роботизированные комплексы и беспилотники включат в экипировку «Ратник» третьего (следующего) поколения. Предполагается, что нанобеспилотники смогут применяться не только поодиночке, но и «роем».
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