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Зараженные COVID-19 вещи заберет беспилотник
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Зараженные COVID-19 вещи заберет беспилотник

Игорь Барышев

Транспорт

В Москве проходит тестирование беспилотного автомобиля, который сможет перевозить вещи, содержащие коронавирус. Об этом 18 октября сообщил заместитель руководителя Центра компетенций Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) по интеллектуальным транспортным системам Андрей Воробьев.

Тестовые испытания больничного беспилотника для транспортировки вещей, содержащих вирус COVID-19, начались в столице еще в прошлом месяце. По словам Воробьева, проводят их на закрытой территории Первой Градской больницы имени Пирогова.

— Тестирование проводится в рамках постановления правительства Москвы от 27 мая 2020 года. На текущий момент движение высокоавтоматизированного транспортного средства осуществляется с водителем-испытателем силами ГБУ «Мостранспроект», — добавил заместитель по научной работе заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ.

Кроме того, до конца года будут разработаны еще два автомобиля, задачей которых станет проведение экспериментов по обмену данными в беспилотном режиме.

— Тесты будут проведены на полигоне МАДИ «Умная дорога» совместно с коллегами из Российского дорожного научно-исследовательского института, — добавил Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в России для борьбы с распространением коронавируса может быть создан беспилотный автомобиль, проводящий дезинфекцию городских пространств. Аналогичные беспилотники в данный момент уже используются в Китае.

Заинтересованность в создании таких машин проявляют несколько российских IT-компаний.

СПРАВКА

Тестирование беспилотного транспорта в Москве проводится уже несколько лет. Так, несколько беспилотных автомобилей уже курсирует по столичным дорогам, а в ближайшее время начнется тестирование первого в городе беспилотного трамвая. Общественный транспорт без водителей может появиться в столице к 2040 году.

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