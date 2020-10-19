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«Ты урод»: сиделка избила 90-летнюю пенсионерку и попала на видео
Фото: МВД РФ

«Ты урод»: сиделка избила 90-летнюю пенсионерку и попала на видео

Виктория Федотова

Город

Столичные полицейские задержали 42-летнюю сиделку Гулнозу Рахматову, которая жестоко обращалась с 90-летней бабушкой. В МВД обратился внук пенсионерки, подозревая неладное.

— В результате проверочных мероприятий информация нашла подтверждение. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, что подозреваемая кричит на пожилую женщину.

— Ты урод, я тебе сейчас больно сделаю! Тебе сколько раз сказано: ровно лежи! — кричит сиделка.

Бабушка стонет и говорит, что ей больно.

Подозреваемая задержана, заведено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание», сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Полицейские задержали в Москве сиделку по подозрению в истязании пенсионерки

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