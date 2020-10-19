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Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись около станции Внуково
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись около станции Внуково

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское, квартал № 22Карта всех событий

Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде около станции Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 19 октября.

Авария произошла в 12:12 на подъездных путях, не принадлежащих ОАО «РЖД».

— По предварительной информации, пострадавших нет. В 12:37 машину убрали с путей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что случившееся не повлияло на график движения других поездов.

В МЖД призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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