Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись около станции Внуково

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Россия, Москва, поселение Внуковское, квартал № 22 Карта всех событий

Легковой автомобиль и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде около станции Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 19 октября.

Авария произошла в 12:12 на подъездных путях, не принадлежащих ОАО «РЖД».

— По предварительной информации, пострадавших нет. В 12:37 машину убрали с путей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что случившееся не повлияло на график движения других поездов.

В МЖД призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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