Человек пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

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Лескова, 29, Москва Карта всех событий

Два транспортных средства столкнулись в столичном районе Бибирево. Об этом сообщили в ГУ МВД России в понедельник, 19 октября.

ДТП произошло в 13:10 на улице Лескова. По предварительным данным правоохранителей, пострадал один человек.

Ранее автобус и пять автомобилей столкнулись на МКАД в районе улицы Поляны. Пострадал один человек. Авария произошла на 35-м километре МКАД. В ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda, он госпитализирован. Из-за аварии три полосы движения были перекрыты.

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