Один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове
Один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Владимирской области в понедельник, 19 октября.
Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента один человек пострадал.
До прибытия спасателей из здания эвакуировали 50 человек.
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