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Один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове

Кирилл Николаев

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Владимирской области в понедельник, 19 октября.

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента один человек пострадал.

До прибытия спасателей из здания эвакуировали 50 человек.

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