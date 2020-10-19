Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек пострадал при пожаре на заводе сантехники в Коврове. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб Владимирской области в понедельник, 19 октября.

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента один человек пострадал.

До прибытия спасателей из здания эвакуировали 50 человек.

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