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Владимир Путин выразил благодарность Стивену Сигалу
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Владимир Путин выразил благодарность Стивену Сигалу

Вероника Кузьминова

Общество

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского киноактера Стивена Сигала за работу по восстановлению популяции байкальского омуля. Об этом стало известно на рабочей встрече главы РФ с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Он отчитался перед Путиным о работе по восстановлению популяции рыбы на Байкале. По словам Шестакова, удалось выйти на небольшой рост численности омуля. Промышленное рыболовство, по его словам, можно будет восстановить в 2025 году.

— Стивен Сигал принимал участие в этой акции? — цитирует Путина РИА Новости.

Глава Росрыболовства ответил утвердительно на вопрос президента. Тогда глава РФ поручил передать слова благодарности киноактеру.

Напомним, Стивен Сигал стал российским гражданином в 2016 году. Паспорт ему вручил лично президент России.

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Стивен Сигалслова благодарностиВладимир Путин
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