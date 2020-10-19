Владимир Путин выразил благодарность Стивену Сигалу

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского киноактера Стивена Сигала за работу по восстановлению популяции байкальского омуля. Об этом стало известно на рабочей встрече главы РФ с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Он отчитался перед Путиным о работе по восстановлению популяции рыбы на Байкале. По словам Шестакова, удалось выйти на небольшой рост численности омуля. Промышленное рыболовство, по его словам, можно будет восстановить в 2025 году.

— Стивен Сигал принимал участие в этой акции? — цитирует Путина РИА Новости.

Глава Росрыболовства ответил утвердительно на вопрос президента. Тогда глава РФ поручил передать слова благодарности киноактеру.

Напомним, Стивен Сигал стал российским гражданином в 2016 году. Паспорт ему вручил лично президент России.

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