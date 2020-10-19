Водитель иномарки сбил подростка на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Шкулёва, 27с1 Карта всех событий

Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по городу в понедельник, 19 октября.

Инцидент произошел в районе дома № 27, строение 1, по улице Шкулева.

— 16-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса «мерседеса». Пострадавший доставлен в медучреждение для оказания медпомощи, — пояснили правоохранители.

В настоящее время подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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