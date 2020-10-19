Дептранс заявил, что агрегаторы такси при ДТП должны разделить ответственность с водителем

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Заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин заявил, что агрегаторы такси в случае, если водитель автомобиля не может оплатить штраф за дорожно-транспортное происшествие, должны разделить с ним ответственность.

— Безусловно, должна быть субсидированная ответственность того, кто его поставил на работу, кто ему передал заказ. Безусловно, агрегатор должен нести субсидированную ответственность, — сообщил Пронин.

Ранее заместитель руководителя Дептранса пояснил, что в 60 процентах случаев виновником ДТП является индивидуальный предприниматель, а в 40 процентах — юридическое лицо, передает РИА Новости.

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