Мэттью Макконахи рассказал о том, как умер его отец

Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Отец американского актера Мэттью Макконахи умер в 1992 году во время полового акта со своей супругой Кей. Об этом актер написал в автобиографии «Зеленые огни».

Макконахи рассказал, что эту трагическую новость ему сообщила мама. Актер не мог поверить в произошедшее.

— Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы, — цитирует Макконахи издание Page Six.

Актер добавил, что его отец часто говорил, что умрет в постели с женой. Макконахи рассказал, что после полового акта у его отца случился сердечный приступ. Спасти мужчину не удалось.

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