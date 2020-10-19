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Россиянам рассказали, как заблокировать звонки мошенников на мобильный телефон
Фото: freepik.com

Россиянам рассказали, как заблокировать звонки мошенников на мобильный телефон

Кирилл Николаев

Общество

Россияне могут оградить себя от звонков мошенников на мобильный телефон. Для этого нужно прибегнуть к помощи специальных приложений для смартфонов. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

По ее словам, для блокировки звонков мошенников можно также обратиться к операторам сотовой связи. Операционная система ряда современных гаджетов поддерживает интегрированную функцию блокировки ненужных звонков. Операторы предоставляют абонентам опцию определения даже скрытых номеров.

Также Пшеничникова посоветовала россиянам использовать на телефоне программное обеспечение, которое поможет установить «личность» звонящего, сообщает агентство «Прайм».

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