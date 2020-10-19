Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трамваи задерживаются на Судостроительной улице по техническим причинам
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Трамваи задерживаются на Судостроительной улице по техническим причинам

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Интервал движения трамваев на Судостроительной улице увеличен по техническим причинам. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Речь идет о маршрутах № 47 и № 49.

— Вместо остановки «Нагатино» трамваи временно ходят до Нижних Котлов, — говорится в публикации.

Пассажиров призвали быть внимательнее и учитывать указанные изменения.

Позднее в Дептрансе добавили, что движение транспорта восстановлено.

Читайте также: Ограничения дорожного движения введут в трех округах Москвы

транспортдвижениетрамвай
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Все мнения
О проекте