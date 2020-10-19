Трамваи задерживаются на Судостроительной улице по техническим причинам
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий
Интервал движения трамваев на Судостроительной улице увеличен по техническим причинам. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Речь идет о маршрутах № 47 и № 49.
— Вместо остановки «Нагатино» трамваи временно ходят до Нижних Котлов, — говорится в публикации.
Пассажиров призвали быть внимательнее и учитывать указанные изменения.
Позднее в Дептрансе добавили, что движение транспорта восстановлено.
Читайте также: Ограничения дорожного движения введут в трех округах Москвы