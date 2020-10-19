Порядка 1,8 тысячи человек спасли пожарные подразделения Москвы с начала года

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Порядка 1,8 тысячи человек спасли пожарные подразделения столицы с начала года. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

— За девять месяцев текущего года специалистами пожарно-спасательного гарнизона Москвы уже спасены 1744 человека; 801 человек спасен огнеборцами на пожарах, из них 753 — это люди, спасение которых осуществляли звенья газодымозащитной службы непосредственно из огня и непригодной для дыхания среды, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что при пожарах также эвакуировали около 11 тысяч человек.

На водных объектах было спасено более 100 человек, при дорожно-транспортных происшествиях — порядка 200, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также фиксируется позитивная динамика в показателях работы пожарно-спасательных подразделений. В частности, они прибывают на вызов не позднее чем через семь минут. Почти в двух тысячах случаев время ожидания не превысило пяти минут.

Кроме того, в 95 процентах случаев огонь ликвидировали спустя пять минут после прибытия спасателей. Сами сотрудники МЧС постоянно повышают квалификацию и проходят мероприятия по боевой подготовке, передает агентство городских новостей «Москва».

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