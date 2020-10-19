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Появилось видео ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус с детьми
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Появилось видео ДТП в Петербурге, где перевернулся автобус с детьми

Вероника Кузьминова

Происшествия

Пассажирский автобус, в котором ехали дети, перевернулся в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на перекрестке улиц Малая Балканская и Купчинская.

В момент происшествия автобус ехал на большой скорости. На пересечении улиц он протаранил легковушку, от чего опрокинулся. Авария попала на камеру видеонаблюдения.

По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек. Из них четверо — дети, а также один взрослый. Все находятся в состоянии средней степени тяжести, передает РЕН ТВ.

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