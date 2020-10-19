ЦОДД оценил правила использования парковок для инвалидов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Парковочные места для инвалидов необходимо использовать, исходя из потребностей граждан, и гибко подходить к категориям водителей, которым разрешено оставлять там автомобили. Такое заявление в понедельник, 19 октября, сделал начальник ситуационного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Евсин.

Он пояснил, что зачастую люди не могут припарковаться на местах для инвалидов, поскольку занесены в реестр в другом регионе или не имеют официально оформленной инвалидности, но получили травму, которая создает сложности при передвижении.

— Я бы все-таки развивал, делал это более гуманистичным, более привязанным к потребностям. Это все можно делать и посредством автоматизации. Сейчас нейронные сети анализа поведения вполне могут увидеть, кто за рулем, кто выходит из машины. Например, человек на костылях — очевидно, что нельзя его штрафовать, — отметил Евсин.

По словам представителя ЦОДД, алгоритмы использования парковки следует доработать, чтобы обеспечивать более гуманный подход, передает РИА Новости.

Читайте также: Парковку на Алтуфьевском шоссе закрыли на ремонт