Специалист по технологиям развенчал главный миф об искусственном интеллекте

Фото: pixabay.com

Главный архитектор интеллектуальной транспортной системы «Ростелематика» Роман Душкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» развенчал главный миф обывателей об искусственном интеллекте.

— В обыденном понимании искусственный интеллект обычно представляется как нечто искусственное, существо, обладающее разумом, живущее в компьютерах. Это один из главных обывательских мифов. Но такого нет и не будет еще очень долго, чтобы некая сущность осознавала саму себя, — заявил эксперт в рамках «Сретенского клуба».

Сретенский клуб. Искусственный интеллект: прогнозы, опасения, надежды

Эксперт подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) — это область исследования когнитивных процессов, набор когнитивных технологий, которые люди могли создать с помощью техники.

Душкин напомнил, что мифы об искусственном интеллекте всегда волновали людей, через это они всегда пытались понять природу своего разума.

— Сегодня сошлись большое количество вычислительных мощностей и математические методы обработки знаний. Произошла конвергенция двух вещей, которая дала лавинообразное развитие технологий, — отметил собеседник.

Главный эксперт Агентства искусственного интеллекта Владимир Степаньков отметил, что в России очень сильная школа искусственного интеллекта, люди давно применяли эти методы.

Он привел в пример ситуацию, при которой необходимо затратить силы для поиска потенциального преступника или нарушителя в людном месте. Чтобы сделать это, человеку необходимо потратить колоссальные ресурсы, но ИИ сделает это гораздо быстрее и точнее.

Читайте также: Нейробиолог Ключарев: При регулярных нагрузках клетки мозга начинают делиться