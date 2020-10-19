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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что курс доллара уменьшился на 25,69 копейки и составил 77,75 рубля. Всего на единой торговой сессии (ЕТС) заключили 33 856 сделок на сумму 138 миллиардов 390,664 миллиона рублей.

Евро уменьшился на 4,38 копейки — до 91,42 рубля. Всего на ЕТС было зафиксировано 5449 сделок на сумму 29 миллиардов 484,319 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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