Движение трамваев восстановили на востоке столицы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий
Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — отметили в публикации.
Ранее сообщалось, что маршруты трамваев № 36, № 37, № 38 и № 43 задерживаются по техническим причинам. Уточняется, что их маршруты временно изменили, вместо трамваев курсировали автобусы.
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