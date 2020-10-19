Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение трамваев восстановили на востоке столицы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение трамваев восстановили на востоке столицы

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — отметили в публикации.

Ранее сообщалось, что маршруты трамваев № 36, № 37, № 38 и № 43 задерживаются по техническим причинам. Уточняется, что их маршруты временно изменили, вместо трамваев курсировали автобусы.

Читайте также: Движение трамваев на Судостроительной улице восстановили после задержек

транспортдвижениетрамвай
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте