Движение трамваев восстановили на востоке столицы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на шоссе Энтузиастов в столице. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — отметили в публикации.

Ранее сообщалось, что маршруты трамваев № 36, № 37, № 38 и № 43 задерживаются по техническим причинам. Уточняется, что их маршруты временно изменили, вместо трамваев курсировали автобусы.

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