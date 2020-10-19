Врач рассказал, что при правильном уходе борода может защитить от вирусов

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Врач-невролог Виктор Чичайкин рассказал, что при правильном уходе борода может защитить своего обладателя от проникновения вирусов, сообщает «МИР 24».

— На Руси считалось: чем гуще у мужчины борода, тем лучше он охотится... Для мужчины борода играла важную роль. Если рассматривать бороду как защитный механизм, когда мы рождаемся, у нас на голове, чтобы защитить родничок, есть волосы. На всех слизистых тоже есть волосы — это защита от бактерий, потому что создается электромагнитное поле, которое препятствует попаданию бактерий в организм, — рассказал врач.

Он отметил, чтобы борода не стала опасной, за ней нужно правильно ухаживать — держать волосы в порядке и соблюдать гигиену.

Ранее ФАН писало, что небритость — это не про небрежность и распущенность, а совсем про обратное: про статус, стиль, ухоженность и повышенное внимание к своему имиджу. Мыло, масла, бальзамы, воск для укладки, несколько видов гребней и даже смывающиеся тоники и карандаши для оформления контура. Поддерживать бороду в хорошем состоянии — это дорого, а значит, ее наличие и ухоженность говорят о статусе владельца. Так считает парикмахер-стилист, профессиональный барбер Снежана Любимова.

Источник: mir24.tv

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