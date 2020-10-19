НКО Москвы расскажут о работе в период пандемии и карьере людей с инвалидностью

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Столичные некоммерческие организации представили новую программу онлайн-мероприятий. Участникам расскажут о влиянии пандемии на благотворительность и карьерных возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится на официальном портале мэра Москвы.

В частности, с 19 по 23 октября пройдет ежегодная конференция ассоциации «Форум доноров». В этом году она состоится в формате онлайн. В рамках мероприятия выступят представители благотворительных организаций и бизнесмены из РФ, Европы и стран БРИКС, которые объяснят, как менялась благотворительная деятельность в период распространения коронавируса. Подробная программа и регистрация доступны по ссылке.

20 октября пройдет конференция, посвященная карьере молодых людей с инвалидностью. На мероприятии эксперты расскажут о мерах поддержки, выборе специальности и опыте компаний по трудоустройству таких сотрудников. Для участия необходимо зарегистрироваться.

22 октября глава Федерации слепых футболистов Николай Береговой организует вебинар о занятиях футболом среди людей с инвалидностью по зрению, пройти регистрацию можно по ссылке.

22 и 23 октября состоится конференция «Добро-2020». Спикеры обсудят решение социальных проблем в период пандемии и взаимодействие НКО и властей. Участие в мероприятии смогут принять люди с нарушениями слуха — оно будет сопровождаться сурдопереводом. Программа опубликована на сайте.

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