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Адвокат объяснил, как избежать проблем в случае заражения COVID-19 за границей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Адвокат объяснил, как избежать проблем в случае заражения COVID-19 за границей

Юлия Захарова

Общество

Путешественникам следует внимательно отнестись к оформлению медицинской страховки при выезде за границу, чтобы не столкнуться с юридическими трудностями и лишними тратами при заражении коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал израильский адвокат Эли Гервиц.

— В этом году мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда человек в чужой для себя стране заражается коронавирусом. Во многих странах мира в таком случае обязанность по его лечению возлагается на местные власти, — отметил специалист.

Если диагноз, подчеркнул он, поставили туристу в Израиле, депортировать его нельзя. Болезнь пациента не нарушает условия пребывания в стране, наказание за это человеку не грозит. Подобных правил придерживаются и в других государствах.

Как уточнил Гервиц, покупка страховки является необходимым условием путешествия. Также гражданину стоит изучить условия компаний, поскольку многие из них на фоне пандемии изменили список ситуаций, которые попадают под страховой случай, передает РИА Новости.

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