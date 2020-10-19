Ширвиндт рассказал забавную историю на открытии памятника Захарову
Друг покойного режиссера Марка Захарова, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассмешил публику, которая собралась на открытие памятника бывшему художественному руководителю «Ленкома».
Церемония проходила в понедельник, 19 октября, на Новодевичьем кладбище Москвы. На открытии присутствовали артисты театра, которым долгое время руководил Захаров, его дочь Александра, коллеги по цеху и близкие друзья. В разгар мероприятия слово взял Ширвиндт, которыйдружил с режиссером более полувека.
— 62 года — довольно большой срок общения. Помню, как в 1954 году на Тверской площади открывали памятник Юрию Долгорукому, куда собрали всю московскую элиту. Была ужасная промозглая погода! И покрывало, которым памятник был скрыт от глаз, в момент открытия за что-то зацепилось. А когда его удалось снять, отличавшийся остроумием композитор Сигизмунд Кац на всю площадь вдруг громко сказал: «Не похож!». Как будто сам помнит умершего в 1157 году Долгорукого! — вспомнил забавную историю народный артист, и присутствовавшие захохотали.
Советский и российский режиссер Марк Захаров умер после продолжительной болезни 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.
На открытие памятника было потрачено восемь миллионов рублей. Известно, что спонсировал инициативу, в частности, композитор Игорь Крутой, а идея сделать монумент в виде двух полотнищ сценического занавеса с крестом посередине принадлежит дочери Захарова, передает Пятый канал.
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