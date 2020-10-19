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Ширвиндт рассказал забавную историю на открытии памятника Захарову
Александр Ширвиндт рассмешил присутствующих на открытии памятника / Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Ширвиндт рассказал забавную историю на открытии памятника Захарову

Юлия Курганова

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Друг покойного режиссера Марка Захарова, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассмешил публику, которая собралась на открытие памятника бывшему художественному руководителю «Ленкома».

Церемония проходила в понедельник, 19 октября, на Новодевичьем кладбище Москвы. На открытии присутствовали артисты театра, которым долгое время руководил Захаров, его дочь Александра, коллеги по цеху и близкие друзья. В разгар мероприятия слово взял Ширвиндт, которыйдружил с режиссером более полувека.

— 62 года — довольно большой срок общения. Помню, как в 1954 году на Тверской площади открывали памятник Юрию Долгорукому, куда собрали всю московскую элиту. Была ужасная промозглая погода! И покрывало, которым памятник был скрыт от глаз, в момент открытия за что-то зацепилось. А когда его удалось снять, отличавшийся остроумием композитор Сигизмунд Кац на всю площадь вдруг громко сказал: «Не похож!». Как будто сам помнит умершего в 1157 году Долгорукого! — вспомнил забавную историю народный артист, и присутствовавшие захохотали.

Советский и российский режиссер Марк Захаров умер после продолжительной болезни 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет.

На открытие памятника было потрачено восемь миллионов рублей. Известно, что спонсировал инициативу, в частности, композитор Игорь Крутой, а идея сделать монумент в виде двух полотнищ сценического занавеса с крестом посередине принадлежит дочери Захарова, передает Пятый канал.

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Марк ЗахаровАлександр Ширвиндтпамятник
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