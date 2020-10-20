Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Коллега Петросяна по «Кривому зеркалу» объяснил, почему покинул проект
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коллега Петросяна по «Кривому зеркалу» объяснил, почему покинул проект

Ростислав Зубков

Звезды

Советский артист эстрады Игорь Христенко, работавший в юмористической программе комика Евгения Петросяна «Кривое зеркало», рассказал, почему покинул проект и перестал общаться с коллегой по цеху.

— Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов, — пошутил Христенко в эфире «России 1».

По мнению артиста, у любого проекта есть свой жизненный срок, и «Кривое зеркало» продержалось десять лет, после чего он пошел своим путем, а Петросян — своим.

Читайте также: Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов похудел на 40 килограммов

актерартистЕвгений Петросян
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте