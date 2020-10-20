Коллега Петросяна по «Кривому зеркалу» объяснил, почему покинул проект

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Советский артист эстрады Игорь Христенко, работавший в юмористической программе комика Евгения Петросяна «Кривое зеркало», рассказал, почему покинул проект и перестал общаться с коллегой по цеху.

— Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов, — пошутил Христенко в эфире «России 1».

По мнению артиста, у любого проекта есть свой жизненный срок, и «Кривое зеркало» продержалось десять лет, после чего он пошел своим путем, а Петросян — своим.

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