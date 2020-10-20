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Полуторагодовалый сын Тодоренко показал «сверхспособности» на брусьях
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Полуторагодовалый сын Тодоренко показал «сверхспособности» на брусьях

Виктория Родимкина

Звезды

Полуторагодовалый сын телеведущей Регины Тодоренко Михаил с помощью своего тренера показал упражнение на брусьях. Видеозапись с тренировки малыша телеведущая опубликована на своей странице в соцсети Instagram.

На видео мальчик с поддержкой стоит на руках, опираясь на брусья.

— Оба! Молодец! Ура! Брусья не дают покоя! Сильный! Получается! — комментирует спортивные достижение сына Тодоренко.

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А мы спортсменим 🤪 ! Какой же сегодня прекрасный день: Мама Регина позанималась сегодня с Майклом на гимнастике ; Потом фигуристка Регина позанималась с @romankostomarovkrs на льду; Сейчас жена Регина мчится домой, чтоб успеть хотя бы полежать с мужем на одной кровати 🛏🤪 И смешно, и плакать хочется 😆😆😆! P.S.: спасибо нашему тренеру Кате за такой трепетный и одновременно строгий подход к деткам) #матьМайкла

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики звезды также оценили тренировку Михаила — «Молодец мальчишка!», «Спортивная семья — это здорово! Майкл такой крепкий мужичок растет!», «Вот это сверхспособности!», «С ума сойти».

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спортивная гимнастикаРегина Тодоренкосын
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