Полуторагодовалый сын Тодоренко показал «сверхспособности» на брусьях

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Полуторагодовалый сын телеведущей Регины Тодоренко Михаил с помощью своего тренера показал упражнение на брусьях. Видеозапись с тренировки малыша телеведущая опубликована на своей странице в соцсети Instagram.

На видео мальчик с поддержкой стоит на руках, опираясь на брусья.

— Оба! Молодец! Ура! Брусья не дают покоя! Сильный! Получается! — комментирует спортивные достижение сына Тодоренко.

Подписчики звезды также оценили тренировку Михаила — «Молодец мальчишка!», «Спортивная семья — это здорово! Майкл такой крепкий мужичок растет!», «Вот это сверхспособности!», «С ума сойти».

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