Синоптик призвал отложить смену летней резины

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичи могут не спешить со сменой летней резины на зимнюю, так как в ближайшие выходные в городе ожидается потепление. Об этом рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, в столичном регионе чувствуется большой перепад температуры.

— К концу недели температура уходит в плюс, поэтому можно чуть-чуть подождать с заменой летней резины на зимнюю, — цитирует Киктева агентство городских новостей «Москва».

Синоптик уточнил, что температура устойчиво будет держаться ниже нуля только в конце первой декады ноября. Тогда будет вероятность даже дневных отрицательных температур. У москвичей есть еще неделя или две перед тем, как нужно будет сменить резину.

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