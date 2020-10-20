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Синоптики сообщили о погоде в Москве 20 октября
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 20 октября

Юлия Курганова

Город

Во вторник, 20 октября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 4-6 градусов. В Подмосковье температура ожидается 1-6 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление будет в пределах климатических значений, содержание кислорода пониженное. Наиболее не благоприятным фактором для организма в этот день могут стать колебания магнитного поля, которое продлится с разной интенсивностью в течение нескольких суток.

Такие внешние условия являются фактором риска, при которых могут усиливаться симптомы хронических заболеваний. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на фоне усталости и переутомления, длительного стрессового влияния могут отмечаться недомогания даже у практически здоровых людей. Рекомендуется более внимательно относиться к своему состоянию, контролировать артериальное давление и не допускать его резких колебаний, при появлении головных болей или болей в области сердца купировать приемом лекарств, рекомендованных врачом.

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