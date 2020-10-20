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Синоптики пообещали возвращение тепла в европейскую часть России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики пообещали возвращение тепла в европейскую часть России

Юлия Курганова

Общество

Тепло вернется в центральные регионы европейской части России в конце текущей недели. Об этом сообщили на сайте синоптики центра «Фобос».

Специалисты пояснили, что причиной возвращения тепла станет североатлантический циклон. Воздух прогреется на пять-семь градусов выше нормы.

Так, в большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается температура воздуха до плюс 9-12 градусов, в Черноземье и Среднем Поволжье — до 13-16 градусов тепла. Однако будет облачная погода и небольшие дожди.

Синоптики отметили, что потепление будет недолгим. Через один-два дня теплый воздух охладится и его сменят прохладные воздушные массы. В результате температура снизится до обычных для третьей декады октября значений.

Ранее москвичам рассказали, что снег ожидается в ближайшие три дня. Снег вероятен в ночное время.

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